Киншаса, , 04:27 — REGNUM Тела по меньшей мере 20 человек были обнаружены на обгоревшей лодке в центральной части Демократической Республики Конго, сообщает 29 декабря Xinhua со ссылкой на местные власти.

Как стало известно, пожар на судне возник после того, как один из членов экипажа закурил сигарету в то время как его коллеги заливали топливо в двигатель судна. 17 тел погибших были обнаружены еще во вторник, 24 декабря, позже в пятницу вдоль берега реки Касаи было найдено еще три тела.

В настоящее время поиски пропавших людей продолжаются.

Источник напоминает, что несчастные случаи на воде в Конго нередки. Чаще всего трагедии происходят по причине перегрузки или сильного износа водного транспорта.