Канберра, , 04:13 — REGNUM Выплаты волонтерам, которые придут на помощь властям в борьбе с лесными пожарами в Австралии могут составить до $6000, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает 28 декабря Reuters.

Сообщается, что компенсация будет полагаться тем добровольным пожарным, которые провели в борьбе со стихией десять и более дней. Кроме того, государственным служащим, решившим подключиться к борьбе с пожарами, премьер пообещал предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск.

Напомним, лесные пожары в Австралии с сентябре 2019 года уничтожили более четырех миллионов гектаров леса. Жертвами стихии стали восемь человек. На континент лето выдалось аномально жарким, 19 декабря сообщалось о новом температурном рекорде — 40,5 градусов Цельсия.

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