Мехико, , 03:28 — REGNUM Жертвами перестрелки в мексиканском штате Гуанахуато стали шесть человек, еще пятеро получили ранения, сообщает 28 декабря Xinhua со ссылкой на заявления местных властей.

Сообщается, что конфликт среди вооруженных людей произошел на заправке города Уриангато недалеко от бара Burladero.

Местная полиция прибыла к месту происшествия после окончания стрельбы, где обнаружила тела пяти погибших, и шестеро раненых. Один из пострадавших скончался в больнице.

Федеральные власти приняли решение об укреплении сил безопасности в указанном районе и направили туда еще 60 силовиков.

Напомним, ситуация с преступностью в штате Гуанахуато стоит наиболее остро. Только с января по ноябрь 2019 года здесь погибли 3211 человек. По данным властей, причиной всплеска преступности стала война между двумя бандитскими кланами, занимающимися торговлей наркотиками и контрабандой топлива.