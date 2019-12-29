Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM Пострадавший от побоев житель Нью-Йорка скончался в больнице Бронкса, сообщает 28 декабря NBC News со ссылкой на заявлении управления полиции города.

Как стало известно, 60-летний Хуан Фресанда и его друг Байрон Касерес шли по улице города в районе Бронкс, когда к ним подошли неизвестные и потребовали денег и ценного имущества. После отказа разбойники стали избивать своих жертв.

По данным полиции, преступники отобрали у пострадавших один доллар, после чего скрылись с места преступления. Оперативники изучают имеющиеся видеозаписи с камер наблюдения. Идут поиски подозреваемых.

Как сообщало ИИА REGNUM, в 2019 году в США зарегистрировано 41 массовое убийство, унесшее жизни 211 американских граждан.

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