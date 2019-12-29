Сува, , 03:00 — REGNUM Один человек стал жертвой тропического циклона «Сараи». Об этом сообщило Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Фиджи в Facebook.

«Предполагается, что 18-летний студент стал жертвой происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении говорится, что студента, могло унести потокам воды, когда он плавал с друзьями в море. Также говорится, что ещё один человек пропал без вести.

Ранее сообщалось, что из-за циклона эвакуировано 2,5 тыс. человек. Сейчас работает 48 эвакуационных центров, в которых размещены 1970 человек.

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