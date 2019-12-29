Гавайи, США, , 02:30 — REGNUM Операция по поиску седьмого погибшего при крушении туристического вертолета на гавайском острове Кауаи возобновлена, сообщает 29 декабря KTLA.

Эксперты также начали опознание останков шести тел, обнаруженных на месте крушения вертолета. Как стало известно 69-летний пилот Пол Матеро перевозил двух туристок из Висконсина, 47-летнюю Эми Гэннон и 13-летнюю Джоселин Гэннон. Четверо других пассажиров была семья из Швейцарии. Их личности пока не раскрываются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении вертолета на побережье гавайского острова Кауаи. На месте трагедии были обнаружены тела шести человек, между тем известно, что вертолет вылетел на экскурсию с пилотом и шестью пассажирами.

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