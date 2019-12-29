Красногорск, , 01:32 — REGNUM Полиция Москвы задержала подозреваемого в нанесении нескольких ножевых ранений пенсионеру в столичном метро. Об этом сообщает ММ ГУ МВД России по г. Москве.

Нападение с ножом Maarten Van Damme

В сообщении ведомства говорится, что на станции метро «Шаболовская» несколько горожан указали сотруднику полиции на мужчину, который ударил пенсионера предметом, похожим на нож.

Сообщается, что подозреваемому 26 лет, он выходец из ближнего зарубежья.

Напомним, 27 декабря в 22:45 информация о нападении на пенсионера поступила в полиции от очевидцев.

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