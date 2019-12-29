Бангкок, , 01:32 — REGNUM В первый день новогодних праздников в Таиланде произошло 464 дорожно-транспортных происшествия, жертвами которых стали 43 человека. Статистику приводит департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий, сообщает 28 декабря Xinhua.

По данным ведомства 43 человека погибли, еще 466 получили ранения. В 30,39% случаев причиной аварий стало вождение в нетрезвом виде, вождение с превышением скоростного режима привело к ДТП в 24,78% аварий. В 80% случаях в аварии участвовал мотоцикл.

Сообщается также, что 158 тысяч человек были обвинены в нарушении ПДД, 42 тысячи человек катались на мотоциклах без защитных шлемов, еще 39 тысяч водителей сели за руль транспортного средства без прав.

Напомним, новогодние праздники в Таиланде начались 28 декабря. В департаменте стихийных бедствий ожидают «семь опасных дней» праздников.