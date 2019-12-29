Каир, , 00:32 — REGNUM Две дорожные аварии стали причиной гибели 28 человек в Египте, сообщает 28 декабря египетская газета Al Ahram.

Сообщается, что 22 человека стали жертвами ДТП на трассе между городами Порт-Саид и Думьят, где перевозивший работников текстильной фабрики автобус столкнулся с грузовиком. Восемь человек получили ранения.

Кроме того шесть человек погибли при столкновении двух туристических автобусов к востоку от Каира. Среди жертв аварии — две гражданки Малазии, один индиец и три египтянина: водитель автобуса, гид и охранник туристической группы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести человек в аварии с работниками текстильной фабрики.

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