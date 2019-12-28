Токио, , 22:20 — REGNUM В Японии обнаружили лодку, в которой находились тела семи человек, сообщает 28 декабря Kyodo.

По данным издания, лодку обнаружили 27 декабря у берегов острова Садо, но из-за плохих погодных условий ей смогли осмотреть только на следующий день. Сотрудники береговой охраны Японии обнаружили семь частично разложившихся тел.

Предположительно, это были граждане Северной Кореи, поскольку на борту лодки были найдены надписи красной краской, похожие на корейские иероглифы. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что северокорейские суда ведут незаконный промысел у берегов Японии, как предполагается, с целью получения иностранной валюты путем контрабанды. Наиболее серьезной проблемой стали суда в богатом рыболовном районе Яматотай, где уже происходит развертывание японских патрульных катеров.

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