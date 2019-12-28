Лафейетт, США, , 22:06 — REGNUM В США в результате крушения легкомоторного самолёта в городе Лафайетт (штат Луизиана) погибли пять человек. Об этом 28 декабря сообщает телеканал KLFY.

По словам начальника пожарной охраны города Роберта Бенуа, модель самолета рассчитана на восемь пассажиров.

«Пять человек погибли, есть один выживший», — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на острове Кауаи на Гавайях найдены тела шести человек с прогулочного вертолёта, разбившегося вечером 26 декабря с семью людьми на борту.

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