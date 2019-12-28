Париж, , 20:54 — REGNUM В Париже во время акции протеста неизвестные напали на съёмочную группу RT, пострадала корреспондент российского телеканала во Франции Шарлотт Дубенски. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Протестующие открыто нас сегодня атаковали. Моего оператора за съемку разрушений издалека, и один ударил меня по лицу за защиту его права снимать», — написала Дубенски.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 5 декабря началась забастовка против пенсионной реформы. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицейскими.

Ранее пятнадцать крупных автострад были заблокированы водителями большегрузных автомобилей. Сотни фур создали препятствие нормальному движению автотранспорта на автострадах. Всего в протестной акции задействованы 11 из 17 регионов Франции.

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