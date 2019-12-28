Красногорск, , 20:18 — REGNUM В Московской области в результате попутного столкновения экскурсионного автобуса и грузового автомобиля погиб водитель автобуса. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел около 15:30 мск на автодороге А-108. В момент ДТП в автобусе находились 32 пассажира.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 декабря в результате нарушения правил дорожного движения в Липецкой области на трассе М-4 «Дон» опрокинулся рейсовый автобус. По сообщению МЧС, два человека погибли, пятнадцать ранены.

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