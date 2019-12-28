Екатеринбург, , 18:07 — REGNUM В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку по факту аварийной посадки самолёта А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Самолёт вылетел в Симферополь в 14:10 по местному времени. При наборе высоты командир корабля решил садиться. В 17:38 посадка была произведена.

Всего на борту были шестеро членов экипажа и 151 пассажир. Как сообщало ИА REGNUM, перед посадкой самолёт кружил возле аэропорта, вырабатывая горючее.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт Екатеринбург — Симферополь совершил аварийную посадку