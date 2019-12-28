Каир, , 16:17 — REGNUM Туристический автобус, в котором находились граждане Индии, Малайзии и Китая попал в ДТП с грузовиком на трассе в Египте. Об этом 28 декабря сообщает новостной портал Elbalad.news.

Авария произошла на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв шины у грузовика, из-за чего он потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

В результате ДТП погибли шесть человек, из них трое — граждане иностранных государств. Пострадали 24 человека, включая 20 туристов. Большинство пострадавших — граждане Египта. Граждан России в автобусе не было.

Информация о состоянии пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Турции, в результате которого пострадали нелегальные мигранты, ехавшие на грузовике. Всего пострадало по крайней мере 32 человека.

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