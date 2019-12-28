Екатеринбург, 28 декабря 2019, 15:53 — REGNUM В Екатеринбурге аварийно приземлился самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер следовал в Симферополь, но после взлёта экипаж решил садиться.
Перед приземлением самолёт кружил над городом и окрестностями, вырабатывая топливо. По некоторым данным, причиной посадки стало срабатывание аварийного датчика.
Как сообщало ИА REGNUM, внутри находятся 200 человек.
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