Могадишо, , 16:00 — REGNUM Заминированный грузовик был подорван террористом-смертником в столице Сомали, городе Моадишо. Об этом 28 декабря сообщил представителям местных СМИ представитель полиции города, офицер Ахмед Башир.

Подрыв начинённого взрывчаткой грузовика произошёл на юго-западном контрольно-пропускном пункте, который является одним из крупнейших в столице Сомали. Террорист, сидевший за рулём грузовика, направил его на офис сбора дорожной оплаты и оформления документов, в котором в это время находилось большое скопление людей.

Мэр Могадишо Омар Филиш отметил, что среди погибших много студентов университета Бенадир, которые находились в автобусе рядом с эпицентром взрыва. Также рядом с местом взрыва расположилась группа инженеров из Турции, ведущих в Могадишо строительные работы. Четверо граждан Турции погибли при взрыве. Ответственность за взрыв на данный момент ни одна из террористических группировок на себя не взяла.

В связи с трагедией премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре объявил об отмене своей поездки в штат Галмудуг, связанной с избирательной кампанией, и остался в столице страны для осуществления контроля над ситуацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении МИДом России террористического акта в Сомали, в результате которого погибли 90 человек.

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