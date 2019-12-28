Болград, , 15:55 — REGNUM В селе Виноградовка Болградского района Одесской области было совершено разбойное нападение на предпринимателя и попутчиков, ехавших с ним в автомобиле. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах 28 декабря сообщает УНН.

Источник сообщает, что автомобиль марки Mitsubishi, за рулем которого ехал предприниматель, был заблокирован на одном из перекрестков автомобилем марки Volkswagen. После чего из заблокировавшего движение автомобиля выбежали четыре мужчины, которые вытащили пострадавшего и ехавших с ним попутчиков из салона автомобиля избили их.

Угрожая ножом напавшие затем ограбили избитых, после чего скрылись с места преступления. Как сообщает украинское СМИ, один из пострадавших получил непроникающее ножевое ранение грудной клетки, другие пострадавшие получили синяки и ушибы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове был взорван и ограблен банкомат.

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