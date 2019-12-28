Кременчуг, Украина, , 15:40 — REGNUM В городе Кременчуг Полтавской области на одной из улиц города вечером 27 декабря произошло возгорание микроавтобуса. Об этом 28 декабря сообщается в пресс-службе главного управления ГСЧС в Полтавской области.

Возгорание транспортного средства произошло на улице Чумацкий Шлях Крюковского района города. Сотрудники спасательного ведомства сообщили, что огнем была уничтожена передняя часть автомобиля и салон. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания транспортного средства устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины на ходу загорелся легковой автомобиль марки «Таврия».

Читайте также: В Киеве на ходу загорелся автомобиль