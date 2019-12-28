Москва, , 15:39 — REGNUM Теракт, жертвами которого стали 90 человек в столице Сомали, городе Могадишо, осудил МИД РФ. Об этом 28 декабря сказано в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Согласно информации, поступившей в ведомство, 28 декабря в городе Могадишо в результате подрыва автомобиля, начинённого взрывчаткой, погибли 90 человек, в том числе 17 сотрудников полиции и 73 мирных жителя. В МИДе РФ решительно осудили этот варварский теракт, жертвами которого стали мирные граждане.

В ведомстве отметили, что данная кровавая выходка экстремистов направлена на дестабилизацию обстановки в стране.

В МИД РФ выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В ведомстве отметили, что Россия, как постоянный член СБ ООН, будет и в дальнейшем поддерживать усилия, предпринимаемые федеральным правительством Сомали по достижению национального примирения и подготовке парламентских и президентских выборов в 2020—2021 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в Сомали, жертвами которого стали 90 человек, в том числе 73 мирных жителя.

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