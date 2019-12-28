Пермь, , 15:07 — REGNUM В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре женщины и её троих детей. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Дело завели по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 28 декабря в деревне Сидорята. При разборе завалов на пожарище был найдены тела 23-летней женщины и её троих маленьких детей.

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