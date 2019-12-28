Лондон, , 15:30 — REGNUM Поджечь дом своих хозяев умудрилась 45-летняя черепаха с «мрачным» выражением на морде. Об этом 28 декабря сообщает издание New York Post.

Пожар произошёл 25 декабря в графстве Эссекс. оставшаяся дома в одиночестве черепаха, ползая, опрокинула тепловую лампу, от которой загорелось постельное бельё. Во время пожара сработала противопожарная сигнализация, которую услышали соседи и известили об этом пожарных.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в доме загорелась одна комната, остальные были сильно задымлены. Пожар был оперативно ликвидирован. В одной из комнат была обнаружена черепаха, перемазанная сажей, с «сердитым» выражением морды.

Пожарные разместили фотографию черепахи в своём Facebook, сообщив в подписи к фото, что, несмотря на сердитый вид, это счастливый день для 45-летней черепахи: её спасли благодаря дымовой пожарной сигнализации. Пожарные отметили, что этот случай лишний раз доказывает, как важно установить дома противопожарную сигнализацию. Напоследок спасители черепахи пожелали ей долгой и счастливой жизни.

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