Магадан, Магаданская область, , 15:53 — REGNUM Врач-рентгенолог, вынужденно подрабатывавший таксистом, был убит во время бытового конфликта в Магадане. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Магаданской области.

По предварительным данным, группа мужчин проводила время в гаражном боксе, распивая алкогольные напитки. Один из гостей начал конфликтовать с другими и был выпровожден домой.

Хозяин гаражного бокса позвонил своему другу, врачу-рерентгенологу, подрабатывавшему таксистом, и попросил его развезти домой гостей. Когда врач подъехал к гаражному боксу, возле него находился мужчина, ранее отправленный домой из-за конфликта. Мужчина был вооружён охотничьим ружьём. Сначала он зашёл в гаражный бокс и сделал там несколько выстрелов, а затем подошёл к автомобилю врача и выстрелил в него как минимум два раза. Врач получил смертельное ранение, от которого скончался на месте.

Погибший, 36-летний Андрей Ким, работал после окончания Дальневосточного Государственного медицинского университета в областной больнице в Магадане рентгенологом. Он являлся отцом троих детей и в свободное время вынужденно подрабатывал таксистом.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

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