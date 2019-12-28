Цхинвал, , 14:33 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов убедил жителя Цхинвала не совершать суицид. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным спасателей, 42-летний мужчина вечером 27 декабря намеривался покончить жизнь самоубийством, находясь на последнем этаже республиканского многопрофильного центра. К месту были вызваны сотрудники МЧС, а позже прибыл и глава республики.

«Президент в течение длительного времени разговаривал с мужчиной. Ему удалось отговорить жителя Цхинвала от суицидального поступка», — сообщила пресс-служба спасателей.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря Бибилов также подписал указ о помиловании осужденного гражданина Грузии Важи Гаприндашвили. Он был признан виновным и приговорен к году и девяти месяцам лишения свободы.