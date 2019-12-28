Прага, , 14:27 — REGNUM Памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был осквернён неизвестными на площади Интербригады в столице Чехии, городе Праге. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба правоохранительных органов города.

На руку бронзовой статуи полководца неустановленные вандалы повесили венок из сарделек и прицепили к нему памятные ленты, снятые ими с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря в честь 122-летия со дня рождения маршала.

В настоящее время у памятника дежурят сотрудники полиции. Начат ряд мероприятий по установлению личностей совершивших акт вандализма.

При этом сообщается, что администрация района, в котором установлен памятник, разрешила проведение акции в поддержку решения властей Чехии о переносе памятника маршалу Коневу. Акция должна состояться 28 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии решения об установке в Праге памятника власовцам.

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