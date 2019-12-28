Москва, , 14:25 — REGNUM Неизвестный с ножом напал на пенсионера на станции метро «Шаболовская» в Москве. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о нападении поступила в столичное ведомство 27 декабря в 22:45 от очевидцев. Нападение произошло на станции метро «Шаболовская». При прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили раненого мужчину 1946 года рождения.

Пострадавший был госпитализирован с колото-резаным ранением.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предпринят ряд мер для установления личности и розыска нападавшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Москве троих подозреваемых в разбойном нападении с ограблением на мужчину.

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