Воркута, Коми, , 14:24 — REGNUM Мужчина замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки в городе Воркуте. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Республике Коми.

Инцидент произошёл 23 декабря на первом этаже жилого дома по улице Димитрова. О застрявшем в форточке мужчине сообщили в отделение полиции очевидцы.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, сумели освободить мужчину, после чего занесли его в дом в тяжёлом состоянии и вызвали медиков. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи не смогла помочь пострадавшему, 56-летний мужчина скончался от переохлаждения.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Изучаются все обстоятельства и причины трагедии, назначены все необходимые экспертизы. По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался покинуть квартиру через окно, но у него не получилось.

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