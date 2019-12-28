Луганск, , 14:23 — REGNUM Военнослужащий Украины получил ранение в результате перестрелки с представителями так называемых украинских добровольческих батальонов. Об этом 27 декабря в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции Луганской народной Республики Иван Филипоненко.

В ведомстве сообщили, что на прошлой неделе дважды были зафиксированы перестрелки между ВСУ и представителями незаконных националистических военизированных формирований в районе населенных пунктов Золотое и Станица Луганская. В ходе одного из обстрелов боевик 93-й бригады ВСУ был ранен. Военный был доставлен с больший потерей крови в лечебное учреждение Лисичанска, где его состояние оценили как тяжелое.

По данному происшествию, как сообщил Филипоненко, проходит проверка соответствующей службы. Однако, как подчеркнул представитель Народной милиции «комбригом Брыжинским уже отдано распоряжение оформить факт ранения военнослужащего, как бытовую травму, а инцидент не предавать огласке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в канун ухода из зоны карательной операции по причине ротации, украинские силовики пытались реализовать 600 литров украденного топлива.

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