Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM Супругов и их шестерых детей спасли из огня пожарные в Ростовской области. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло утром 28 декабря в частном жилом доме в селе Покровское. По предварительным данным, загорелась газовая водонагревательная колонка на кухне частного дома.

Пожарные, оперативно приехавшие на вызов, эвакуировали жильцов, семью с шестью детьми. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут.

В результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения возгорания выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели матери с тремя детьми при пожаре в частном доме в Пермском крае.

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