Нур-Султан, , 13:24 — REGNUM Сертификат эксплуатанта авиакомпании Bek Air, пассажирский самолет которой разбился накануне возле аэропорта Алма-Аты, будет возобновлен не раньше 10 января 2020 года. Об этом сегодня, 28 декабря, заявил генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс.

«Сертификат эксплуатанта не будет возобновлен как минимум до 10 января — только после того, как будет выполнена работа по расследованию», — сказал Гриффитс.

Он подчеркнул, что расследование может занять от двух до трех недель. Также Гриффитс отметил, что к расследованию привлекут международных экспертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сразу после взлета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и рухнул на землю. Самолет протаранил двухэтажный дом.

На борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным погибли 12 человек. Ранения получили 67 человек. В больницах находятся 47 человек, включая 9 детей.

Среди основных версий причин катастрофы — отказ техники, ошибка пилотирования и плохие погодные условия.