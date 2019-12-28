Магас, , 14:22 — REGNUM Мужчина с малолетним сыном погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ингушетии. об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 23:20 мск 27 декабря на 568-м километре федеральной автодороги «Кавказ» недалеко от Экажевского круга. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, которым управлял 35-летний житель села Троицкое.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель ВАЗа и его двухлетний ребёнок. Супруга погибшего, женщина 25 лет и ещё двое малолетних детей были госпитализированы в медицинские учреждения. Также пострадал и был госпитализирован водитель Hyundai Solaris.

По факту ДТП начато расследование. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии, приведшей к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Санкт-Петербурге.

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