Кабул, , 14:22 — REGNUM Как минимум десять военнослужащих погибли, четверо получили ранения в результате атаки боевиков на аванпост в Афганистане. Об этом 28 декабря сообщает телеканал Tolo News.

Нападение произошло в округе Сангин провинции Гильменд. В момент атаки боевиков на посту находилось 16 военнослужащих.

Источники сообщают, что террористы вырыли туннель до аванпоста, в который заложили взрывчатку и взорвали её, одновременно атаковав аванпост.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ООН, в Афганистане за десять лет в результате действий террористов погибло и пострадало более ста тысяч гражданских лиц.

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