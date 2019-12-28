Донецк, , 13:07 — REGNUM Более 1200 киевских боевиков за год дезертировали из так называемой зоны операции объединенных сил. Об этом 27 декабря в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Ринат Айгистов.

Из зоны проведения карательной операции за текущий год дезертировали 1206 украинских силовиков, из который 68 карателей покинули расположение вместе с оружием. 625 боевиков из покинувших зону проведения карательной операции были возвращены в часть. Из числа тех, кто сбежал с оружием, были задержаны лишь 47 боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по сообщению представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики, в 2019 году 19 боевиков ВСУ погибли в Донбассе при попытке диверсии.

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