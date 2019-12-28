Пермь, , 13:06 — REGNUM Женщина и трое детей погибли в результате пожара в жилом доме в Пермском крае. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила в региональное отделение МЧС в 11:28 по местному времени. Загорелся жилой частный дом в деревне Сидорята Верещагинского городского округа. Площадь пожара составила 72 кв. метра.

К ликвидации пожара привлекались 34 человек и 13 единиц техники, в 12:18 по местному времени пожар был локализован. При разборе завалов были найдены тела погибшей женщины 23 лет и троих детей двух и четырёх лет и ребёнка четырёх месяцев.

Причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели четырёх человек, устанавливаются. На место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели двух человек в результате пожара в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

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