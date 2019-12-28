Красноярск, , 12:02 — REGNUM В Богучанском районе Красноярского края задержан водитель, попытавшийся дать взятку инспекторам ДПС. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошёл на 218-м километре трассы «Канск — Абан — Богучаны». У 45-летнего водителя автомобиля УАЗ, остановленного инспекторами для проверки, не оказалось необходимого для управления данным автомобилем путевого листа.

Водитель предложил инспекторам деньги для «решения вопроса на месте». После того, как полицейские предупредили водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, тот, тем не менее, положил на консоль патрульного автомобиля две тысячи рублей. После этого инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».