Киев, 28 декабря 2019, 11:52 — REGNUM С 23 декабря в ходе проверок по всей территории Украины, сотрудники украинских правоохранительных органов изъяли более 81 тонны алкоголя из незаконного оборота. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.
По предварительным подсчетам в случае «теневой» реализации данной продукции, злоумышленниками могла быть получена прибыль порядка 6,5 млн гривен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове в гараже сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено 12 тонн нелегального спирта.
Читайте также: На Украине в гараже нашли 12 тонн нелегального спирта