Киев, , 11:52 — REGNUM С 23 декабря в ходе проверок по всей территории Украины, сотрудники украинских правоохранительных органов изъяли более 81 тонны алкоголя из незаконного оборота. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

По предварительным подсчетам в случае «теневой» реализации данной продукции, злоумышленниками могла быть получена прибыль порядка 6,5 млн гривен.

«В общем с 23 декабря с незаконного оборота изъято более 81 тонны алкогольной продукции: 4,3 тонны этилового спирта, 62 тысячи бутылок водки с марками акцизного налога с признаками подделки, 1007 боксов типа «bag-in-box» и 3,8 тонны водочных изделий в «пэт-бутылках», — сообщается в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове в гараже сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено 12 тонн нелегального спирта.

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