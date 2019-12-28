Марковка, , 11:45 — REGNUM На территории оккупированной Украиной части Луганской Народной Республики у местного жителя сотрудниками правоохранительных органов была изъята марихуана (каннабис) на сумму более 2 миллионов гривен. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба «прокуратуры Луганской области».

Обыск был проведен 27 декабря в Марковском районе по месту жительства местного 42-летнего местного жителя, у которого сотрудники правоохранительного ведомства изъяли около пятнадцати килограммов наркотического вещества. Сообщается, что такие объемы каннабиса мужчина вырастил самостоятельно. По оценкам правоохранителей, стоимость изъятого наркотика на так называемом черном рынке составляет более двух миллионов гривен. Подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СИЗО города Кировограда на Украине был обнаружен тайник, в котором в частности хранились наркотики, алкоголь, дрожжи и закваска для самогоноварения.

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