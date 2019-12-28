Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП в Петербурге УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

ДТП произошло 28 декабря около 09:25 у дома 1 по Миллионной улице. За рулем Мерседеса находился 33-летний мужчина, который не справился с управлением на левом закруглении дороги и наехал на бордюрный камень, после чего выехал на остановку общественного транспорта.

Пострадали два женщины-пешеходы. В результате ДТП 69-летняя женщина получила тяжёлые травмы, а 72-летняя пешеход получила травмы средней степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,-говорится в сообщении дорожной полиции.