Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 11:16 — REGNUM На Ямале два человека погибли во время пожара на буровой установке. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Пожар произошёл 27 декабря на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении. Его разработку осуществляет «Новатэк». Возгорание потушили силами сотрудников предприятия. Один рабочий госпитализирован. Также пожар повредил три единицы техники.

По данным СКР, скважина была на ремонте. Идёт проверка. Выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.