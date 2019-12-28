Могадишо, , 11:14 — REGNUM Число жертв мощного взрыва в столице Сомали — городе Могадишо превысило 90 человек. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

Сперва сообщалось о 50 жертвах. Теперь их число возросло до 94 человек.

По словам депутата Мохамеда, погибли 17 сомалийский полицейских, 73 гражданских лица и четверо иностранцев.

Пока ни одна из действующих в Сомали террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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