Хьюстон, США, , 11:00 — REGNUM Как минимум два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы, которую открыли по группе молодёжи неизвестные в американском штате Техас. Об этом 28 декабря сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес в своём Twitter.

По предварительным данным, группа молодых мужчин-латиноамериканцев снимала видеоклип на парковке возле города Хьюстон, когда по ним открыли стрельбу неизвестные на автомобиле.

После стрельбы неизвестные скрылись. Пострадавшие были доставлены в больницу, информация об их состоянии не сообщается.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины стрельбы. Стрелявшие по группе молодёжи разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, который убил двух человек в американском штате Флорида, после чего покончил с собой.

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