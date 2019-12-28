Хьюстон, США, 28 декабря 2019, 11:00 — REGNUM Как минимум два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы, которую открыли по группе молодёжи неизвестные в американском штате Техас. Об этом 28 декабря сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес в своём Twitter.
По предварительным данным, группа молодых мужчин-латиноамериканцев снимала видеоклип на парковке возле города Хьюстон, когда по ним открыли стрельбу неизвестные на автомобиле.
После стрельбы неизвестные скрылись. Пострадавшие были доставлены в больницу, информация об их состоянии не сообщается.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины стрельбы. Стрелявшие по группе молодёжи разыскиваются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, который убил двух человек в американском штате Флорида, после чего покончил с собой.
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