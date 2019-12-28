Донецк, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки киевские боевики трижды нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 28 декабря сообщается в пресс-службе представительства Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Боевиками были обстреляны район Вольво-Центра в Донецке и населенный пункт Ленинское. При обстрелах были задействованы минометы калибром 120 мм, противотанковые гранатометы РПГ, СПГ, гранатомет АГС, а также БТР, БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие. Всего по территории Республики боевиками было выпущено 33 боеприпаса.

В ведомстве также напомнили, что за предыдущие сутки по территории Донецкой Народной Республики киевскими силовиками было выпущено 56 боеприпасов. Кроме того, 26 декабря в ходе обстрелов территории Республики украинскими силовиками, были повреждены пять домов в одном из населенных пунктов.

Отметим также, что В Луганской Народной Республике сообщили, что за минувшие сутки не было зафиксировано обстрелов территории Республики со стороны киевских боевиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике в качестве эксперимента планирую отменить комендантский час на период новогодних праздников. Подчеркнем, что ранее стало известно, что заключенные из Одесского СИЗО были отправлены к месту, где на 29 декабря запланировано проведение обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса.

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