Липецк, , 11:19 — REGNUM Из жителей Грузии, пострадавших в дорожной аварии в Липецкой области, в больнице остался только один малолетний ребенок. Об этом 27 декабря агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщил консул секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России Звиад Татишвили.

Поданным дипломата, все граждане Грузии, которые были госпитализированы после ДТП, приняли решение покинуть больницу. Часть из них отправились на родину в автобусах, которые пришли из Грузии, а часть отправилась в Москву.

Напомним, ранее грузинский консул сообщал, что ребенка планируется выписать в понедельник, 30 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря на территории Липецкой области перевернулся автобус, следующий маршрутом из Тбилиси в Москву. Два пассажира, являющиеся гражданами Грузии, погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести. Восьмерых пострадавших госпитализировали.