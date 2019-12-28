Анадырь, , 10:33 — REGNUM Пропавший без вести про сходе лавины сноубордист разыскивается спасателями на Чукотке. Об этом 28 декабря сообщает пресс-центр администрации региона.

Спортсмен пропал после схода лавины во время катания на необорудованном склоне в районе посёлка Эгвекинот. Отмечается, что лавина была самой крупной за последние 35 лет. В течение первых двух суток после ЧП спасатели и волонтёры обследовали всю площадь лавины.

На сегодняшний день в поисково-спасательной операции принимают участие 27 человек и десять единиц техники. Было расчищено около 5 тыс. куб. метров снега, но поиски не результата не дали. Операция осложняется тем, что неизвестно точное место, где катался сноубордист, так как он был при этом один, а местность в этом районе пересечённая.

При этом с каждым днём нарастает опасность схода ещё одной лавины. На снежной шапке выше по склону от места поисков появилась трещина длиной 700 метров, которая увеличивается с каждым днём. При этом снег выше по склону держится за счёт уже сошедшего в виде лавины снега, и чем больше спасатели расчищают площадку, тем меньше опора у лежащего на склоне снега и тем больше опасность схода лавины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении поисков пропавшего сноубордиста на Чукотке.

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