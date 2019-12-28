Липецк, , 11:18 — REGNUM Тело одного из погибших в дорожной аварии в Липецкой области отправили в Грузию. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на консула секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России Звиада Татишвили.

По данным журналистов, транспортировка началась 27 декабря.

«Процесс транспортировки одного из них уже начался. Сегодня его должны доставить в Москву и из Москвы самолетом в Тбилиси, это обеспечат его родственники. Члены семьи второго погибшего пока не информированы», — рассказал журналистам грузинский консул.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря в Липецкой области перевернулся рейсовый автобус, который вез пассажиров из Тбилиси в Москву. В аварии погибли два гражданина Грузии, остальные 17 получили травмы. Восьми из них потребовалась госпитализация. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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