Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска полиции разыскали женщину, о пропаже которой заявили её родственники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«В отношении женщины противоправных действий совершено не было. А уход из дома был обусловлен семейным конфликтом», — уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 41-летняя женщина пропала из дома 20 декабря после того, как отправилась на прогулку со своей собакой. В полицию обратились муж и сын пропавшей. Также поиски женщины начали вести поисковые отряды.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ищут женщину, которая ушла гулять с собакой