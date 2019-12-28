Салехард, , 10:01 — REGNUM Проверку по факту гибели двух мужчин, погибших при пожаре на буровой установке, начали следователи в Ямало-Ненецком АО. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, пожар произошёл 27 декабря около 23:00 (21:00 мск) при производстве работ на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, разработку которого ведёт компания «Новатэк».

Пожар был потушен силами предприятия, в результате пожара погибли двое рабочих-вахтовиков, один был госпитализирован с ожогами в больницу города Тарко-Сале. Кроме того, огнём были повреждены три единицы техники.

Уточняется, что скважина, на которой произошло возгорание, не эксплуатировалась, она находилась в ремонте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливается причина возгорания, изучаются обстоятельства возникновения пожара. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух рабочих-вахтовиков во время пожара на буровой установке в ЯНАО.

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