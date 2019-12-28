Чита, , 12:04 — REGNUM Поиски двух ранее судимых пациентов психиатрической больницы ведут сотрудники полиции в Чите. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Информация об исчезновении двух пациентов специализированного медучреждения поступила вечером 27 декабря. Сотрудники полиции начали ряд мероприятий по установлению местонахождения сбежавших.

Оба мужчины, 27 и 24 лет, ранее были судимы, один — за убийство, второй — за кражу и находились на принудительном лечении в Краевой клинической психиатрической больнице имени В. Х. Кандинского. В ноябре текущего года они уже совершали побег из лечебницы, но были найдены и возвращены в клинику. В ходе служебных проверок были уволены должностные лица, ответственные за охрану учреждения.

В настоящее время после повторного побега пациентов, краевой прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о ряде мер прокурорского реагирования. Было установлено, что охрана учреждения осуществлялась собственными силами сотрудников, а объект не был оснащён специальными инженерно-техническими средствами охраны. Эти факторы способствовали побегу двух пациентов.

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