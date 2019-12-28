Токио, , 09:09 — REGNUM В Японии произошел крупный пожар на заводе по переработке отходов. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает телеканал NHK.

Загорелсч завод по переработке отходов в японской префектуре Тиба недалеко от Токио. Возгорание произошло примерно в 5:20 утра по местному времени в той зоне, где хранятся пластиковые отходы.

На место происшествия сразу же были направлены 13 пожарных расчетов.

Однако огонь довольно быстро распространился по территории завода. Через четыре часа с момента начала пожара полыхал уже весь мусороперерабатывающий завод. Клубы едкого черного дыма распространились на несколько сотен километров.

По данным властей, в результате возгорания никто не пострадал.