Сува, , 09:04 — REGNUM На островное государство Фиджи обрушился мощный тропический циклон"Сараи» (Sarai). Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Фиджи.

Власти Фиджи заранее провели эвакуацию около двух тысяч человек. на данный момент один человек считается пропавшим без вести.

Уточняется, что информация о пропавшем без вести поступила из провинции Наитасири, там проводится поисково-спасательная операция.

Всего работают 48 эвакуационных центров, в которых размещены 1970 человек.

Циклон «Сараи» (Sarai) принес на ФИджи проливные дожди и сильный ветер. Порывы ветра достигают скорости в 140 километров в час. Уже разрушены несколько домов, повалены деревья, порваны линии электропередач. Есть подтопления.

После Фиджи циклон направится в сторону островного государства Тонга.